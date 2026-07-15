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Аргументы и Факты

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Эксперт Черкашин заявил о кризисе внешнеполитической стратегии в Белом доме

Эксперт Черкашин заявил о кризисе внешнеполитической стратегии в Белом доме

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывала быстро добиваться соглашений по ключевым международным вопросам, однако этот подход не сработал, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.

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