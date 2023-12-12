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Вести Севастополь

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В Крыму произошло ДТП, пострадал двухлетний ребёнок

Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, случившегося в Симферопольском районе Крыма.Предварительно установлено, что днём 11 декабря на трассе «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта» 38-летний водитель иномарки Mazda, двигаясь в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего произошло столкновение с автомобилем SsangYong, под управлением 70-летнего мужчины.

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