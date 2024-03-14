Жительницу Мариуполя задержали за шпионаж для украинских спецслужб

а живут наверное в новых домах, все деньги от России получили - Царёв за них бьётся до соплей, что бы помощь им максимальная была.

ВераВерная

Ох, тяжёлая это работа...такие мрази живут рядом с тобой, здороваются, улыбаются, ходят в одни магазины, дети могут дружить, а они вон что вытворяют...Ни чести, ни совести, за грязные еврейские деньги убьют, перешагнут, и будут дальше гадить...Это не люди, это человечьи очистки...