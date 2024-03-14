В городе Мариуполь задержали местную жительницу, передававшую сведения о местонахождении подразделений МО РФ украинским спецслужбам.
Жительницу Мариуполя задержали за шпионаж для украинских спецслужб
Комментарии
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Андрей
а живут наверное в новых домах, все деньги от России получили - Царёв за них бьётся до соплей, что бы помощь им максимальная была.
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18 час.
ВераВерная
Ох, тяжёлая это работа...такие мрази живут рядом с тобой, здороваются, улыбаются, ходят в одни магазины, дети могут дружить, а они вон что вытворяют...Ни чести, ни совести, за грязные еврейские деньги убьют, перешагнут, и будут дальше гадить...Это не люди, это человечьи очистки...
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15 час.
лл
лина любимцева
жЫдо-бандэровские твари разгромили весь Мариуполь, неужели этой "местной жительнице" хочется повторения сценария? МРАЗЬ!!
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11 час.
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