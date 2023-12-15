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Военное обозрение

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Палестинские СМИ сообщают о штурме израильскими военными города Тубас на Западном берегу, где у ХАМАС нет власти

Палестинские СМИ сообщают о штурме израильскими военными города Тубас на Западном берегу, где у ХАМАС нет власти

Военная техника ЦАХАЛ прорывается в палестинский город Тубас на Западном берегу, сообщает агентство WAFA.

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