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Регионы России

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Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам и цехам БПЛА на Украине

Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам и цехам БПЛА на Украине

Российские вооружённые силы в последние сутки нанесли удар по объектам энергетики, используемым в интересах украинского военно-промышленного комплекса, а также по цехам производства беспилотников и местам их хранения.

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