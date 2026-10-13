СВОих не бросаем! Преподаватели Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа Колобова Наталья Александровна, Доморощина Наталия Николаевна, Кремнёва Наталья Васильевна, Шилина Анна Александровна вместе со студентами второго, третьего и четвёртого курсов специальности «Поварское и кондитерское дело», а также группой КР-11 (кухонный рабочий) приготовили консервацию для наших военнослужащих.
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