СВОих не бросаем! Преподаватели Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа Колобова Наталья Александровна, Доморощина Наталия Николаевна, Кремнёва Наталья Васильевна, Шилина Анна Александровна вместе со студентами второго, третьего и четвёртого курсов специальности «Поварское и кондитерское дело», а также группой КР-11 (кухонный рабочий) приготовили консервацию для наших военнослужащих.