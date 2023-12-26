В мире рекордно подорожало «золото пустыни»

Изменение погодных условий и дефицит воды оказывают негативный эффект на шафрановый бизнес в Иране. Падение урожайности привело к тому, что цена на самую дорогую пряность в мире достигла нового максимума, пишет газета Financial Times.
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