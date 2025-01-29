Евросоюз решил полностью запретить импорт российского алюминия

Европейский Союз (ЕС) обдумывает введение новых санкций против России, которые предусматривают отключение еще около 15 российских банков от системы SWIFT и поэтапный запрет на импорт российского алюминия.
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