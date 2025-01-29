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Евросоюз решил полностью запретить импорт российского алюминия

Евросоюз решил полностью запретить импорт российского алюминия

Европейский Союз (ЕС) обдумывает введение новых санкций против России, которые предусматривают отключение еще около 15 российских банков от системы SWIFT и поэтапный запрет на импорт российского алюминия.

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