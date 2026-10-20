Организаторы шоу обещают много сюрпризов В Барнауле 3 января 2027 года в МСК "Титов-Арена" пройдет танцевальный марафон со звездами топ-чартов, тик-тока и социальных сетей.
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