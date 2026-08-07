New York Times: учёные создали вирусы с помощью искусственного интеллекта

Учёные из Стэнфорда и Arc Institute впервые применили ИИ для создания новых вирусов. Искусственный интеллект анализировал закономерности ДНК и генерировал новые вирусные структуры, вызывая опасения по поводу потенциально опасных патогенов.
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