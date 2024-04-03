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5 альтернативных способов заваривания кофе

5 альтернативных способов заваривания кофе

В 21 веке кофе из напитка утилитарного превратился в нечто гораздо большее. Современный житель мегаполиса с особым трепетом и щепетильностью относится к выбору кофе и способам его заваривания — а таких способов за многовековую историю появилось достаточно.

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