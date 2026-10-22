Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о завершении подготовительных работ и начале устройства фундаментов на объекте, который возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
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