Зеленский может ругаться с Трампом — но сотрудничеству НАТО с Украиной это не мешает Источник коллажа: Тг-канал «Елена Панина» Политические отношения Киева с администрацией США, может быть, и ухудшаются, но практическая интеграция Украины в военные структуры НАТО продолжается.