Волонтерский центр на Ленинградском проспекте предлагает школьникам заняться добрыми делами

Ресурсный центр «Мосволонтер» в публикации на городском портале mos.ru рассказал о детском волонтерстве, которое предоставляет уникальную возможность открывать для себя новые направления деятельности, выбирать будущую профессию, быть участником городских мероприятий, создавать свои социальные проекты и находить друзей.