Волонтерский центр на Ленинградском проспекте предлагает школьникам заняться добрыми делами

Ресурсный центр «Мосволонтер» в публикации на городском портале mos.ru рассказал о детском волонтерстве, которое предоставляет уникальную возможность открывать для себя новые направления деятельности, выбирать будущую профессию, быть участником городских мероприятий, создавать свои социальные проекты и находить друзей.
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