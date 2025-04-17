НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

85 подписчиков

Мир по-русски: либо буфер в 30 км, либо дальше будет только жестче

Мир по-русски: либо буфер в 30 км, либо дальше будет только жестче

Некоторое время назад в Сети появились рассуждения, что Россия на переговорах о прекращении конфликта якобы требует от Украины не только признания российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя, но и создания буферной зоны, глубиной 30 км, вдоль всей совместной госграницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх