ВКС России: ПВО и истребители с начала спецоперации значительно снизили возможности ВСУ

Средства противовоздушной обороны вырабатывают новые способы борьбы с противником Средства ПВО и истребительная авиация с начала проведения специальной военной операции серьёзно снизили возможности украинской армии по нанесению ударов.
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