smi.today

4 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    кому нужны рейсы и безвиз?  ворюгам и уклонистам в россии и махинаторам в грузии. обычным людям это совершенно "парал...Авиарейсы «Сочи —...
  • Леонид
    Про статью о конфликте интересов между родственниками/свойственниками не слышали?«Откуда столько д...
  • Владислав Владислав
    Отличная новость.В Татарстане на 3...

Байден пригласил глав Японии и Южной Кореи в Вашингтон — Reuters

Байден пригласил глав Японии и Южной Кореи в Вашингтон — Reuters

Лидеры Южной Кореи и Японии приглашены на трехстороннюю встречу в Вашингтон, соответствующее предложение сделал президент США Джо Байден, 21 мая сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх