Госдеп пригрозил, что санкции против России будут «только хуже»

Ограничительные меры Запада в отношении России в дальнейшем станут «только хуже». Соответствующее заявление сделал координатор американской санкционной политики при Государственном департаменте Соединенных Штатов Джеймс О'Брайен, пишет «Царьград».
Ограничительные меры Запада в отношении России в дальнейшем станут «только хуже». Соответствующее заявление сделал координатор американской санкционной политики при Государственном департаменте Соединенных Штатов Джеймс О'Брайен, пишет «Царьград».
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