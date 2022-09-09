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Госдеп пригрозил, что санкции против России будут «только хуже»

Госдеп пригрозил, что санкции против России будут «только хуже»

Ограничительные меры Запада в отношении России в дальнейшем станут «только хуже». Соответствующее заявление сделал координатор американской санкционной политики при Государственном департаменте Соединенных Штатов Джеймс О'Брайен, пишет «Царьград».

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