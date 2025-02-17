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Царьград

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США уже применяли климатическое оружие во время войны во Вьетнаме

США уже применяли климатическое оружие во время войны во Вьетнаме

Климатическое оружие, которое применили Штаты, вызвало проливные дожди во Вьетнаме.Использование климатического оружия сейчас запрещено, однако США уже использовали его в ходе войны во Вьетнаме.

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