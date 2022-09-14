Посольство в Риме: доклад Вашингтона о «тайном финансировании» является манипуляцией

wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0 Российское посольство в Риме прокомментировало большое число материалов итальянской прессы о докладе, в котором говорилось о якобы предполагаемом «тайном финансировании» Москвой политиков из двадцати стран.
wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0 Российское посольство в Риме прокомментировало большое число материалов итальянской прессы о докладе, в котором говорилось о якобы предполагаемом «тайном финансировании» Москвой политиков из двадцати стран.
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