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В Белоруссии приговорили к смертной казни немецкого наемника

В Белоруссии приговорили к смертной казни немецкого наемника

Новости смертной казни.В Белоруссии к расстрелу приговорили немецкого наемника Рико Кригера, воевавшего на стороне украинских нацистов в состава змагарского батальона Калиновского, котоый находится на подсосе у ГУР МОУ.

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Комментарии
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И
Искандер
Отлично. Ждём сообщения о приведении приговора в исполнение.
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15 час.
Пульхерия Djem
Если бы и у нас так было,не было бы террактов.
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13 час.
виктор матвеев
Белорусская фемида не чета российской, не распускает сопли, не пускает слюни и не прислушивается к мненю барина за большой лужей.
Ответить
13 час.

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