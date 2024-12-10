Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Неравнодушные из Восточного Дегунина могут отправить подарки в новые регионы через «Домики добра»

Предметы первой необходимости для участников специальной военной операции (СВО), а также подарки для детей, проживающих на новых территориях каждый желающий сможет принести в специальные «Домики добра», которые начинают открываться по всему городу.

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