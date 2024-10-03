Отбывающему 23-летний срок киллеру Ореховской ОПГ Леше Солдату отказали в УДО

Специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении (УДО) отбывающему 23-летний срок 57-летнему киллеру Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексею Шерстобитову, известному как Леша Солдат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии