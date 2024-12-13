Эксперт рассказал о появлении фейковых сайтов по заказу елок

Декабрь является самым рискованным месяцем для онлайн-шопинга, как отмечает специалист. В это время множатся поддельные интернет-магазины, где после совершения покупки товары не поступают к покупателю, а средства попадают к мошенникам.
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