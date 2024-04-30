Смотрины трофейной военной техники в Парке Победы вызвали у коллективного Запада обиду и злобу Михаил Зубов На фото: выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе в Москве (Фото: Алексей Песков/Свободная Пресса) Материал комментирует: Александр Чистяков В Москву продолжают доставлять из зоны СВО трофейную бронетехнику для выставки, которая откроется в мае на Поклонной горе.
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