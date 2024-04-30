Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ

Лш Лариса шумбасова Нам американские правила не правила!!! У нас на всё свои правила!!!! Пора уже всем дегенератам это усвоить!!!!!

Георгий Лазаревич Ирина: почему-то никто не вспоминает о том, что в начале СВО в Прибалтике, да и в Польше демонстрировался подбитый российский танк, и у Стлтенберга и у прочих никакого возмущения это не вызывало или "это другое"?