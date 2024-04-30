Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Нам американские правила не правила!!! У нас на всё свои правила!!!! Пора уже всем дегенератам это усвоить!!!!!
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22 час.
Георгий Лазаревич
Ирина: почему-то никто не вспоминает о том, что в начале СВО в Прибалтике, да и в Польше демонстрировался подбитый российский танк, и у Стлтенберга и у прочих никакого возмущения это не вызывало или &quot;это другое&quot;?
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11 час.
Игорь Прийма
Это то немногое, на что они ещё были способны в начале СВО и то, танк этот умные люди цветами осыпали...
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2 час.

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