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Вернуть исчезнувший вид: в Хакасии будут разводить лошадей Пржевальского, на Камчатке — реабилитировать диких животных

Вернуть исчезнувший вид: в Хакасии будут разводить лошадей Пржевальского, на Камчатке — реабилитировать диких животных

На территории Хакасского заповедника откроется экспозиция центра реинтродукции лошади Пржевальского. Как отметил председатель правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Пётр Шпиленок, проект посвящён не только восстановлению популяции исчезающего вида, но и научно-просветительской работе.

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