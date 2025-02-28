"Тугодумный план". В Европе решили использовать замороженные активы России для шантажа

Других аргументов у Запада не осталось"Тугодумным" назвал план политиков Евросоюза шантажировать Россию замороженными активами депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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