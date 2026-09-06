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Уиткофф и Кушнер завершили переговоры с Зеленским в Киеве — ТСН

Уиткофф и Кушнер завершили переговоры с Зеленским в Киеве — ТСН

В Киеве завершилась официальная часть переговоров спецпредставителя США Стива Уиткоффа и советника Белого дома Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским, сейчас стороны проводят пресс-конференцию, 6 сентября передает украинский телеканал ТСН.

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