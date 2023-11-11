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В декабре пройдёт Прямая линия с президентом. Люди снова будут просить, а он исполнять

Только повезёт опять не всем. И никого уже не удивляет, что у нас люди по всей стране как манны небесной ждут «Прямой линии», чтобы хоть попытаться решить проблемы, которые обязаны решаться на местах без участия высшей власти.

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