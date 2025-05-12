Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский дерзит: или Путин примет его ультиматум, или Стамбул отменяется

Зеленский дерзит: или Путин примет его ультиматум, или Стамбул отменяется

Зеленский предсказуемо саботирует прямые переговоры с Россией, выставив невыполнимое условие: Путин должен согласиться на ультиматум Украины и ЕС Судя по всему, очередной раунд переговоров в Стамбуле, предложенный Владимиром Путиным, так и не начнется.

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