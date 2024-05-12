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Царьград

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Алиса Селезнева «ушла в бизнес», а Коли не стало. Как сложились судьбы героев «Гостьи из будущего»?

Алиса Селезнева «ушла в бизнес», а Коли не стало. Как сложились судьбы героев «Гостьи из будущего»?

Пока новый фильм, снятый по мотивам повести Кира Булычева, бьет рекорды русского кинопроката, некоторые вспоминают о первой экранизации книги.

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