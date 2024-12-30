Ежегодно в период новогодних и рождественских праздников в Новоаннинском районе организуются межведомственные рейды в неблагополучные и замещающие семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.
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Ежегодно в период новогодних и рождественских праздников в Новоаннинском районе организуются межведомственные рейды в неблагополучные и замещающие семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.