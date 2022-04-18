Тарасенко набрал 3+ очка в 9-й раз в сезоне, став 2-й звездой матча с «Нэшвиллом». У него 76 баллов в 69 играх

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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу, сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (8:3) и был признан второй звездой.