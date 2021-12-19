РЕН ТВ Новости

194 455 подписчиков

Путин заявил, что с терроризмом надо бороться жестко и бескомпромиссно

Путин заявил, что с терроризмом надо бороться жестко и бескомпромиссно

Президент России Владимир Путин заявил, что с терроризмом бороться надо жестко и бескомпромиссно."Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх