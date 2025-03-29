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В рассекреченных документах ЦРУ говорится об «обнаружении» Ковчега Завета

В рассекреченных документах ЦРУ говорится об «обнаружении» Ковчега Завета

Центральное разведуправление (ЦРУ) США, как утверждается в его рассекреченных документах, еще в 1980-х годах узнало приблизительное местонахождение Ковчега Завета, в котором, согласно Библии, хранятся десять заповедей.

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