В рассекреченных документах ЦРУ говорится об «обнаружении» Ковчега Завета

Центральное разведуправление (ЦРУ) США, как утверждается в его рассекреченных документах, еще в 1980-х годах узнало приблизительное местонахождение Ковчега Завета, в котором, согласно Библии, хранятся десять заповедей.
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