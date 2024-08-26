Больше его не увидим? Русские звезды выступили «ЗА» Павла Дурова, которому грозят 20 лет тюрьмы

После того как россияне узнали о задержании самого известного российского программиста и предпринимателя Павла Дурова, которому нынче грозят 20 лет тюремного заключения, многие начали массово размещать у себя фотографии со знаменитостью с целью протеста против действий французской полиции.
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