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Чистота – залог здоровья? В Севастополе проверили состояние вентиляционных каналов

Чистота – залог здоровья? В Севастополе проверили состояние вентиляционных каналов

Севастопольские общественники проверили состояние вентиляционных каналов в одном из домов по проспекту Генерала ОстряковаСевастопольские общественники проверили состояние вентиляционных каналов в одном из домов по проспекту Генерала Острякова.

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