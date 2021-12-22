Чистота – залог здоровья? В Севастополе проверили состояние вентиляционных каналов

Севастопольские общественники проверили состояние вентиляционных каналов в одном из домов по проспекту Генерала ОстряковаСевастопольские общественники проверили состояние вентиляционных каналов в одном из домов по проспекту Генерала Острякова.
Севастопольские общественники проверили состояние вентиляционных каналов в одном из домов по проспекту Генерала ОстряковаСевастопольские общественники проверили состояние вентиляционных каналов в одном из домов по проспекту Генерала Острякова.
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