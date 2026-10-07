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Царьград

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Сергей Шишкарев продал «Росатому» контрольный пакет акций ГК «Дело»

Сергей Шишкарев продал «Росатому» контрольный пакет акций ГК «Дело»

Сергей Шишкарев продал госкорпорации «Росатом» контрольный пакет акций группы компаний «Дело», объяснив решение расхождением взглядов на дальнейшее развитие бизнеса.

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