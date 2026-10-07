Сергей Шишкарев продал «Росатому» контрольный пакет акций ГК «Дело»

Сергей Шишкарев продал госкорпорации «Росатом» контрольный пакет акций группы компаний «Дело», объяснив решение расхождением взглядов на дальнейшее развитие бизнеса.
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