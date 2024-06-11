Ретропонедельник №152. Монетосортировальная машина С-2

Сегодня в нашем виртуальном музее представлено торгово-торговое оборудование - монетосортировочная машина С-2 производства Калининградского производственного объединения "Калинедрадторгмаш" 1982 года выпуска.
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