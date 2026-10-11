"Лучше бы он, черт возьми, прекратил". Трамп разозлился на Зеленского, поговорив с Путиным

Прошедшие переговоры президентов РФ и США – вероятно, последняя возможность для них заключить важное соглашение, считают эксперты Достигнутая в ходе телефонного разговора президентов Путина и Трампа "дизельная сделка" будет иметь долгосрочные последствия в мировой политике, считают наблюдатели.
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