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Внуки есть, а старости нет: 7 известных россиянок, которые одеваются вопреки стереотипам

Внуки есть, а старости нет: 7 известных россиянок, которые одеваются вопреки стереотипам

Слово «бабушка» давно перестало ассоциироваться исключительно с домашним уютом и отказом от моды. Сегодня этот статус скорее говорит о внутренней энергии и умении оставаться актуальной.

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