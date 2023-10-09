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«Известия» показали поражение укрепрайона ВСУ группой FPV-дронов

«Известия» показали поражение укрепрайона ВСУ группой FPV-дронов

Корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал на позициях солдат батальона имени Архангела Михаила в зоне специальной военной операции и запечатлел, как БПЛА-расчет разбивает цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Авдеевки.

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