США отказались комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не уточнила, обеспокоены ли власти США заявлением президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине или нет.
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