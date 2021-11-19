«Машин 30 столкнулось»: ледяной панцирь покрыл федеральную трассу в Приморье

В ночь на пятницу, 19 ноября, в Приморье, как и обещали синоптики, прошли осадки. Во Владивостоке, например, шёл очень сильный дождь, местами в пригороде и в Надеждинском районе — шёл снег с дождём Как итог на утро пятницы — жутчайший гололёд.