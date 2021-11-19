vostokmedia

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Москвичи повезли свой столичный "триппер" по регионам и по заграницам, поэтому заболеваемость выросла там.После нерабочих д...
  • Кошмар
    В ЕАО тоже такие же тупые медработники увольняться собрались, потому что не хотели вакцинироваться. Потом трое из них...Отказались от вак...
  • Вениамин Мельников
    коммуниста арестовали ЗА ПОДОЗРЕНИЕ.Это не 30 года в Германии.?Приморский коммун...

«Машин 30 столкнулось»: ледяной панцирь покрыл федеральную трассу в Приморье

«Машин 30 столкнулось»: ледяной панцирь покрыл федеральную трассу в Приморье

В ночь на пятницу, 19 ноября, в Приморье, как и обещали синоптики, прошли осадки. Во Владивостоке, например, шёл очень сильный дождь, местами в пригороде и в Надеждинском районе — шёл снег с дождём Как итог на утро пятницы — жутчайший гололёд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх