Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года Известная телеведущая Тина Канделаки присоединилась к своим коллегам, ранее высказавшимся в поддержку Владимира Путина и его решения снова стать кандидатом в президенты.
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