Bloomberg: Intel получит гранты на $3,5 млрд для производства военных чипов

Global Look Press/Greg Sorber/ZUMAPRESS.com Пентагон в рамках секретной программы Secure Enclave выделит корпорации Intel федеральные гранты в размере 3,5 миллиарда долларов на производство военных чипов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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