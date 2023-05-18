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О сносе памятника под Иркутском: поляки упрекнули своих политиков в русофобии

О сносе памятника под Иркутском: поляки упрекнули своих политиков в русофобии

В СМИ Варшавы началась паника по поводу демонтажа под Иркутском незаконно установленного памятника репрессированным полякам, но жители страны в комментариях под публикациями солидарны с Россией.

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