WSJ: США в рамках урегулирования на Украине хотят признать Крым

США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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