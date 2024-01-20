В США имеющийся ядерный арсенал назвали устаревшим и уступающим РФ

Ядерный арсенал Соединенных Штатов значительно устарел из-за недостаточного финансирования, теперь он уступает России, что вызывает опасения, заявили член комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер в колонке для The Wall Street Journal.