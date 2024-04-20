Директор Новоаннинского ЦФК Валерия Шахворостова открыла соревнования по баскетболу. За кубок главы будут бороться сегодня три команды: две новоаннинских и урюпинская.
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Директор Новоаннинского ЦФК Валерия Шахворостова открыла соревнования по баскетболу. За кубок главы будут бороться сегодня три команды: две новоаннинских и урюпинская.